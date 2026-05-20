La Lega si riorganizza con i suoi big

La Lega provinciale di Sondrio sta riorganizzando la propria struttura interna, concentrando l’attenzione su alcuni amministratori di spicco del territorio. La decisione arriva in un momento di consolidamento del partito a livello locale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza politica e migliorare la gestione delle attività interne. La riorganizzazione coinvolge figure chiave che ricoprono ruoli di rilievo nell’amministrazione provinciale, con l’intento di consolidare il ruolo del partito nella regione.

La Lega provinciale di Sondrio rafforza la propria organizzazione interna puntando su alcuni dei suoi amministratori più rappresentativi del territorio. Il segretario provinciale Lorenzo Grillo Della Berta ha ufficializzato le nomine di Christian Azzalini, Tiziano Maffezzini e Maurizio Papini. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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