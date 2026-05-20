La Kalsa tra monumenti e street art | passeggiata da Porta dei Greci a Porta Felice
La Kalsa è un quartiere che si estende tra Porta dei Greci e Porta Felice, caratterizzato da una presenza significativa di monumenti e street art. Sono visibili edifici storici risalenti al periodo islamico e dimore nobiliari che testimoniano il passato aristocratico della zona. Negli ultimi anni, le trasformazioni urbanistiche hanno portato alla creazione di muri e spazi dedicati all’arte urbana, rendendo il quartiere un luogo in cui storia e innovazione si incontrano. Una passeggiata nella zona permette di osservare queste diverse realtà affiancate.
Alla scoperta della Kalsa, un quartiere in cui si raccolgono una serie di elementi storici e antropologici, dal periodo islamico alla bellezza delle dimore nobiliari, fino alle rivoluzioni urbanistiche create dai muri della città.Le sue lontane origini hanno come inizio ideale nel nostro racconto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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