La grande gioia di Pierfederici | Recanatese salva obiettivo centrato

La squadra di calcio ha ottenuto la salvezza, come annunciato dal tecnico tramite un messaggio di soddisfazione. Un calciatore considerato nella norma, ma che ha avuto un ruolo importante nelle ultime gare, ha condiviso la propria esperienza. La sua carriera si è sviluppata tra diversi club, con un percorso che lo ha portato a essere una risorsa anche in momenti di emergenza. La società ha deciso di mantenere la rosa, puntando sulla compattezza del gruppo per affrontare la prossima stagione.

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Breve cronistoria dell’ascesa di un calciatore ritenuto "normale", seppur nella migliore accezione del termine o, tutt’al più, un buon rincalzo da utilizzare magari negli spezzoni finali di partita quando le cose non vanno precisamente come si desidererebbe. Parliamo, com’è facile intuire, di Gianmarco Pierfederici, di gran lunga la nota più lieta della tribolata stagione della Recanatese andata agli archivi. Finora per lui un’onesta carriera, "spesa" quasi tutta in Serie "D", con due brevissime parentesi tra i professionisti, a Monopoli e Rimini e con un "high" di 4 reti stagionali al Romagna Centro che, di certo, non è un bottino entusiasmante per un attaccante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La grande gioia di Pierfederici: "Recanatese salva, obiettivo centrato" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Obiettivo: recuperare tutti per la RecanateseL’obiettivo del Castelfidardo in vista della ripresa del campionato? Avere tutti a disposizione. Inter Women, obiettivo Champions centrato: il bilancio di Piovanidi Redazione Inter News 24Le nerazzurre consolidano il secondo posto e si qualificano ai preliminari europei nonostante il K.