La dogana di Trecate apre le porte per un pomeriggio di storia e gorgonzola

La dogana di Trecate sarà aperta al pubblico domenica 24 maggio 2026, in occasione di un evento organizzato dalla delegazione di Novara del Fondo per l’ambiente italiano. L’iniziativa prevede un pomeriggio dedicato alla scoperta della storia del luogo e alla gastronomia locale, con un focus particolare sulla produzione del gorgonzola. Durante l’evento, i visitatori potranno esplorare gli spazi della dogana e partecipare a attività legate alle tradizioni e alla cultura della zona.

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La delegazione di Novara del Fai (Fondo per l’ambiente italiano) ha organizzato un pomeriggio dedicato alla storia e alla gastronomia locale per domenica 24 maggio 2026. L’appuntamento si terrà a partire dalle 16 alla storica Dogana di Trecate, in piazza Risorgimento 9, a San Martino di Trecate. 🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dubbi sul 730? L'Agenzia delle Entrate apre le porte: un pomeriggio per inviare la precompilataNel pomeriggio di mercoledì 20 maggio è in programma l'apertura straordinaria dell'Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Cesena (via... Dogane, decisioni IVVD per la determinazione del valore in dogana di merciLe autorità doganali adottano, su domanda, decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana (decisioni IVVD), che precisano il metodo o i criteri ... ipsoa.it