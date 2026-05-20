La comicità senza filtri di Giulia Musso al Teatro delle Clarisse di Rapallo
Venerdì 22 maggio, il Teatro delle Clarisse di Rapallo ospiterà uno spettacolo di stand-up comedy con Giulia Musso. La performer porterà sul palco il suo stile diretto e senza filtri, dando vita a un'esibizione che promette momenti di risate e spontaneità. L’evento si inserisce nella programmazione del teatro, che si dedica a offrire spettacoli di varietà e intrattenimento dal vivo. La serata rappresenta un’occasione per il pubblico locale di assistere a una performance di comicità attuale e autentica.
Venerdì 22 maggio il Teatro della Clarisse di Rapallo ospita l'inconfondibile comicità di Giulia Musso.Attrice, autrice e cantante ligure, Giulia Eleonora Musso ha conquistato il pubblico con uno stile unico, vivace e sorprendente, frutto della sua formazione tra la Bernstein School of Musical. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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