La comicità senza filtri di Giulia Musso al Teatro delle Clarisse di Rapallo

Venerdì 22 maggio, il Teatro delle Clarisse di Rapallo ospiterà uno spettacolo di stand-up comedy con Giulia Musso. La performer porterà sul palco il suo stile diretto e senza filtri, dando vita a un'esibizione che promette momenti di risate e spontaneità. L’evento si inserisce nella programmazione del teatro, che si dedica a offrire spettacoli di varietà e intrattenimento dal vivo. La serata rappresenta un’occasione per il pubblico locale di assistere a una performance di comicità attuale e autentica.

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Venerdì 22 maggio il Teatro della Clarisse di Rapallo ospita l'inconfondibile comicità di Giulia Musso.Attrice, autrice e cantante ligure, Giulia Eleonora Musso ha conquistato il pubblico con uno stile unico, vivace e sorprendente, frutto della sua formazione tra la Bernstein School of Musical. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Pignasecca e Pignaverde” con Tullio Solenghi al Teatro delle Clarisse di RapalloGiovedì 16 e venerdì 17 aprile il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo ospita la commedia genovese “Pignasecca e Pignaverde”.