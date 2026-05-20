La classifica finale della Schedina Spezia’s Confidential Il Club Bragazzi è primo al traguardo

Il campionato di Serie B si è concluso con la retrocessione dello Spezia, che ha perso la categoria dopo aver terminato la stagione all'ultimo posto. La notizia ha suscitato grande delusione tra i tifosi dei biancazzurri, che avevano sperato in un risultato diverso. Nel frattempo, si sono definiti i piazzamenti finali della Schedina Spezia’s Confidential, un concorso ideato in memoria del giornalista Rino Capellazzi. La classifica vede il Club Bragazzi in prima posizione, concludendo il torneo al vertice.

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Terminato il campionato di Serie B con un’amarissima retrocessione dello Spezia che ha gettato nello sconforto migliaia di appassionati dei colori bianchi, è tempo di verdetti per la Schedina Spezia’s Confidential, organizzato in memoria del giornalista de La Nazione Rino Capellazzi. Una sfida a colpi di pronostici delle partite di Serie B conclusa con l’ultima giornata di campionato. Il club Piero Bragazzi 1985 del presidente Giulio Zanchetta si è classificato al primo posto con ben 15 punti totalizzati, superando per una sola lunghezza il club ‘Bertolani’ di Romito Magra e di due il club Avamposto Bianconero di Brugnato-Borghetto e il club Fuori di Spezia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La classifica finale della Schedina Spezia’s Confidential. Il Club Bragazzi è primo al traguardo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La schedina. Matteo Croce (Avamposto) azzecca 8 risultati. Bragazzi in testaLa 36ª giornata del campionato di Serie B è stata pronosticata da Matteo Croce dell’Avamposto Bianconero (nella foto) che ha indovinato 8 risultati... Hockey ghiaccio femminile, l’Italia sfida la Francia per confermarsi al primo posto della classificaSiamo pronti per vivere il terzo appuntamento del Mondiale di hockey ghiaccio di Prima Divisione Gruppo A in corso di svolgimento a Budapest... La classifica definitiva di Sanremo 2026: ecco tutte le posizioni dopo la finaleSi è chiusa con la vittoria di Sal Da Vinci l'edizione 2026 del Festival di Sanremo. Seconda posizione per Sayf, seguito da Ditonellapiaga. Durante la finale del Festival - vista da oltre 11 milioni ... corriere.it