La città che verrà ad Avellino un confronto sul futuro del capoluogo irpino
A Avellino si svolge un nuovo incontro all’interno del ciclo “La città che verrà”, promosso dal Movimento 5 Stelle locale. L’evento si concentra sul patrimonio storico e culturale del capoluogo irpino, coinvolgendo cittadini e rappresentanti di diversi settori. La discussione si inserisce in un percorso di approfondimento sulle prospettive future della città, con l’obiettivo di affrontare questioni legate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio locale. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto tra le parti interessate.
Prosegue il ciclo di incontri “La città che verrà”, promosso dal Movimento 5 Stelle di Avellino, con un nuovo importante appuntamento dedicato al patrimonio storico e culturale della città.Oggi, presso il Comitato del Movimento 5 Stelle di Avellino, alle ore 17:30, si terrà l’incontro dal titolo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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