In una regione della Polonia, si trova una casa costruita interamente in cemento nel cuore di un bosco. La struttura si distingue per il suo design che integra gli alberi e il paesaggio naturale, creando un rapporto diretto tra l’abitazione e l’ambiente circostante. La casa si inserisce nel contesto forestale senza cercare di mimetizzarsi, ma sfruttando il contesto naturale come elemento parte integrante dell’edificio stesso. La presenza degli alberi dentro e fuori la casa evidenzia un rapporto diretto con la natura.

C’è una casa in Polonia, nella provincia della Wielkopolska, che non cerca di nascondersi tra gli alberi, ma li affronta e li rende parte di sé. PL.architekci, studio di architettura fondato da Bart?omiej Bajon e Katarzyna Cynka-Bajon, ha progettato per una famiglia di quattro persone una residenza monopiano dove il calcestruzzo armato è il protagonista assoluto, sia fuori che dentro. Pareti, solai, vialetti, pavimentazioni esterne: tutto è cemento a vista. Eppure questa casa, paradossalmente, è una delle più morbide che si possano immaginare. Tom Kurek - IPA LIVING Le aperture ovali nel solaio non sono lucernari: sono giardini sospesi. Il progetto è partito da un’idea precisa: l’edificio doveva fare da sfondo agli alberi, non il contrario. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La casa di cemento nel bosco polacco dove l’interno è già foresta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Nel parco strappato al cemento nasce il nuovo bosco urbano di Roma nord

Famiglia nel bosco, l'avvocato Simone Pillon in visita alla casa famiglia di Vasto dove si trovano da 6 mesi i tre bambiniNella mattinata di domani (martedì 19 maggio), alle ore 11, l'avvocato Simone Pillon, legale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, tornerà in...

Anche a montare una casa con i mattoncini lego ci si mette prima che a costruirne una nuova in cemento e di quattro piani x.com

Perché il cemento non è comune per costruire case? reddit

La casa in Grecia di Goshka Macuga, un volume in cemento e vetro che sembra atterrato dall’altroveConflittuale e risoluta, stratificata nei riferimenti e chirurgica nei risultati. Spigolosa, ma conviviale. Visionaria, ma pragmatica. Colta e istintiva. Perennemente in bilico tra la possibilità di ... living.corriere.it

La casa si costruisce in un giorno con il cemento 3D dell'impresa italiana: il progetto all'avanguardiaFare in fretta, bene e a un costo contenuto. Basta una stampante 3D per realizzare in un giorno una casa in cemento efficiente, confortevole, sicura e salubre. Una casa che in nulla appare diversa da ... corriere.it