La casa di cemento nel bosco polacco dove l’interno è già foresta
In una regione della Polonia, si trova una casa costruita interamente in cemento nel cuore di un bosco. La struttura si distingue per il suo design che integra gli alberi e il paesaggio naturale, creando un rapporto diretto tra l’abitazione e l’ambiente circostante. La casa si inserisce nel contesto forestale senza cercare di mimetizzarsi, ma sfruttando il contesto naturale come elemento parte integrante dell’edificio stesso. La presenza degli alberi dentro e fuori la casa evidenzia un rapporto diretto con la natura.
C’è una casa in Polonia, nella provincia della Wielkopolska, che non cerca di nascondersi tra gli alberi, ma li affronta e li rende parte di sé. PL.architekci, studio di architettura fondato da Bart?omiej Bajon e Katarzyna Cynka-Bajon, ha progettato per una famiglia di quattro persone una residenza monopiano dove il calcestruzzo armato è il protagonista assoluto, sia fuori che dentro. Pareti, solai, vialetti, pavimentazioni esterne: tutto è cemento a vista. Eppure questa casa, paradossalmente, è una delle più morbide che si possano immaginare. Tom Kurek - IPA LIVING Le aperture ovali nel solaio non sono lucernari: sono giardini sospesi. Il progetto è partito da un’idea precisa: l’edificio doveva fare da sfondo agli alberi, non il contrario. 🔗 Leggi su Dilei.it
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