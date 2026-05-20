La Carrarese si fa valere anche nel sociale Delegazione azzurra incontra gli studenti

Dopo la fine della stagione sportiva, la squadra di calcio locale ha rafforzato i rapporti con le scuole della città, organizzando incontri e iniziative pubbliche. La delegazione della squadra ha incontrato gli studenti in diverse occasioni, promuovendo attività legate allo sport e alla cultura. Questa serie di incontri rappresenta un impegno costante da parte del club nel coinvolgere la comunità locale, con un calendario di eventi che si sta ampliando nel tempo.

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