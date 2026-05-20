La Carrarese si fa valere anche nel sociale Delegazione azzurra incontra gli studenti
Dopo la fine della stagione sportiva, la squadra di calcio locale ha rafforzato i rapporti con le scuole della città, organizzando incontri e iniziative pubbliche. La delegazione della squadra ha incontrato gli studenti in diverse occasioni, promuovendo attività legate allo sport e alla cultura. Questa serie di incontri rappresenta un impegno costante da parte del club nel coinvolgere la comunità locale, con un calendario di eventi che si sta ampliando nel tempo.
Con la stagione agonistica ormai conclusa la Carrarese Calcio sta intensificando in quest’ultimo periodo l’interazione con le scuole cittadine che non è mai stata così costante e variegata a livello di iniziative. GIOCOSPORT CONI E’ l’evento che domani mattina, giovedì, permetterà a circa 500 alunni delle classi terze delle scuole primarie di Carrara di varcare i cancelli dello stadio dei Marmi per provare a rotazione molti sport all’aria aperta, seguiti da istruttori esperti Coni laureati in scienze motorie. Pallavolo, scherma, atletica leggera, ballo, ginnastica ritmica, arti marziali, palla prigioniera, beach tennis, giochi ludico-motori,... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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