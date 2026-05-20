La carica degli under 30 in corsa ad Imola | chi sono e con chi si candidano
A Imola, alle prossime elezioni comunali di maggio, si presentano 25 candidati under 30. Tra loro ci sono persone con alle spalle anni di militanza nei Giovani Democratici, alcuni che si ricandidano per un secondo mandato e altri che hanno fondato associazioni locali. Alcuni candidati hanno avuto esperienze di minacce legate alle proprie posizioni e altri sono provenienti dall’università. La lista comprende giovani provenienti da diverse esperienze personali e attività sul territorio.
Venticinque under 30 alle elezioni comunali di Imola del 24 e 25 maggio. C'è chi viene da anni di militanza nei Giovani Democratici e si ricandida al secondo mandato, chi ha fondato associazioni sul territorio, chi è stato minacciato per le proprie idee e chi arriva dall'università con una. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
SONO ANDATO A VEDERE LA WEC DI IMOLA /SORPASSI E CONTROSORPASSI
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