La carica degli under 30 in corsa ad Imola | chi sono e con chi si candidano

A Imola, alle prossime elezioni comunali di maggio, si presentano 25 candidati under 30. Tra loro ci sono persone con alle spalle anni di militanza nei Giovani Democratici, alcuni che si ricandidano per un secondo mandato e altri che hanno fondato associazioni locali. Alcuni candidati hanno avuto esperienze di minacce legate alle proprie posizioni e altri sono provenienti dall’università. La lista comprende giovani provenienti da diverse esperienze personali e attività sul territorio.

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