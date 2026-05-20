Ogni anno, le attività amministrative a basso valore aggiunto richiedono circa 3,4 milioni di giornate di lavoro, con un costo stimato di quasi 674 milioni di euro. Queste giornate sono dedicate a pratiche burocratiche che, secondo le stime, potrebbero essere ridotte grazie all’adozione di strumenti digitali già disponibili. La questione riguarda un eccesso di burocrazia che si traduce in un notevole dispendio di tempo e risorse, anche se non vengono forniti dettagli sui settori coinvolti o sulle modalità di digitalizzazione previste.

Padova, 19 Maggio 2026 – Ammonta a 673,9 milioni di euro il costo delle 3,4 milioni di giornate-uomo all’anno dedicate ad attività amministrative a basso valore aggiunto che potrebbe essere significativamente ridotto grazie alla digitalizzazione, ricorrendo a strumenti che già esistono. Il costo della burocrazia è particolarmente salato per le aziende alle prese con gli adempimenti connessi alle 10 autocertificazioni più diffuse con cui si misurano quotidianamente, per un totale di 27,5 milioni di pratiche. È quanto emerge da un report realizzato da Fondazione Promo Pa e diffuso nel corso del convegno nazionale “Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent’anni di storia del Registro delle Imprese”, l’appuntamento, promosso da Camera di Commercio di Padova, Unioncamere e InfoCamere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La burocrazia brucia tre milioni di giornate di lavoro

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