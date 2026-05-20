La borseggiatrice seriale di Venezia patteggia | Era un momento duro

Una donna coinvolta in numerosi furti con destrezza nel centro storico di Venezia ha deciso di patteggiare la pena, ammettendo le proprie responsabilità. Durante l'udienza, ha dichiarato di trovarsi in un momento difficile della sua vita, con una gravidanza in corso, e ha spiegato di aver agito senza riflettere. La donna ha riconosciuto le proprie azioni e ha assunto piena responsabilità, lasciando intendere che le circostanze personali abbiano influito sulla sua condotta.

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"Mi assumo la piena responsabilità di quello che ho fatto. Era un periodo difficile, in quel momento non sapevo quello che stavo facendo: ero incinta, aspettavo la mia bambina, e ho agito senza pensare. Ora però sto meglio, qui in casa con il mio compagno". Un mea culpa, una giustificazione e la promessa di risarcire «non appena la disponibilità economica glielo consentirà", come ha rimarcato il suo avvocato: ero incinta, aspettavo la mia bambina, e ho agito senza pensare. Ora però sto meglio, qui in casa con il mio compagno . 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La borseggiatrice seriale di Venezia patteggia: "Era un momento duro" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Borseggiatrice seriale finisce in carcereUna “borseggatrice seriale” di 29 anni, cittadina bulgara, è finita nel carcere di Sollicciano di Firenze. Firenze, fermata mentre tenta un furto: arrestata borseggiatrice serialeFIRENZE – È stata sorpresa mentre tentava di rubare il portafoglio a una turista nel centro di Firenze, ma nei suoi confronti pendeva già... La borseggiatrice Shakira torna a Venezia nonostante il divieto: subito condannata ma viene scarcerataUna delle borseggiatrici più note di Venezia, conosciuta con il soprannome di Shakira, è stata condannata a un anno di reclusione per aver violato il divieto di dimora nella città lagunare. La ... tgcom24.mediaset.it Shakira, la borseggiatrice che non si riesce a cacciare da Venezia: contro di lei 60 fascicoli ma è sempre in cittàSe ogni denuncia fosse una canzone, sai quante compilation. Ma questa Shakira, che si aggira per Venezia a caccia di turisti da ripulire di portafogli o borselli, con la famosa cantante della Waka ... corrieredelveneto.corriere.it