La biodiversità del mare Adriatico da proteggere
Ricercatori, università e associazioni ambientaliste si sono incontrati per una giornata dedicata al mare Adriatico, con l’obiettivo di approfondire le caratteristiche e le criticità di questa area. L’evento ha visto la partecipazione di esperti che hanno condiviso dati scientifici sulla biodiversità marina e sulle minacce che affronta l’ecosistema. La giornata si è concentrata sulla necessità di interventi per tutelare le risorse del mare e mantenere un equilibrio tra attività umane e conservazione ambientale.
I ricercatori scientifici, l’ Università di Bologna e le associazioni ambientaliste, si riuniscono per una giornata dedicata al mare Adriatico. L’appuntamento è domani, dalle 10 del mattino alle 13, nella sala convegni della struttura oceanografica Daphne di Arapae a Cesenatico, dove si terrà l’incontro sul tema " Biodiversità marina, una ricchezza da conoscere e proteggere". L’iniziativa si tiene nell’ambito del programma di BiodiversyFest 2026, il festival che per tutto il mese di maggio promuove cultura ecologica, educazione ambientale e biodiversità in Romagna, con un importante appuntamento dedicato al mare, alla ricerca scientifica e alla salvaguardia degli ecosistemi marini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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