La biodiversità del mare Adriatico da proteggere

Ricercatori, università e associazioni ambientaliste si sono incontrati per una giornata dedicata al mare Adriatico, con l’obiettivo di approfondire le caratteristiche e le criticità di questa area. L’evento ha visto la partecipazione di esperti che hanno condiviso dati scientifici sulla biodiversità marina e sulle minacce che affronta l’ecosistema. La giornata si è concentrata sulla necessità di interventi per tutelare le risorse del mare e mantenere un equilibrio tra attività umane e conservazione ambientale.

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