Kylie Minogue ha condiviso pubblicamente di aver ricevuto una seconda diagnosi di cancro al seno all’inizio del 2021, sedici anni dopo aver affrontato il primo tumore nel 2005. La cantante ha deciso di rendere nota questa informazione solo recentemente, dopo aver affrontato i controlli e le terapie necessarie. La notizia è stata confermata attraverso un’intervista, in cui ha spiegato il motivo della scelta di parlare ora della sua condizione.

Kylie Minogue ha rivelato di aver ricevuto una seconda diagnosi di cancro al seno all’inizio del 2021, sedici anni dopo il primo tumore che l’aveva colpita nel 2005. La confessione è arrivata mercoledì attraverso il suo nuovo documentario autoprodotto per Netflix, intitolato semplicemente Kylie, nel quale la cantante australiana ha deciso di condividere pubblicamente una verità che aveva custodito gelosamente per oltre tre anni. “La mia seconda diagnosi di cancro risale all’inizio del 2021. Sono riuscita a tenerla per me, non come la prima volta”, ha dichiarato la popstar 57enne nel film “Per fortuna l’ho superata, di nuovo, e ora va tutto bene. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Kylie Minogue sulla seconda diagnosi di cancro: perché ha deciso di parlarne solo ora

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Nel 2021 a Kylie Minogue hanno diagnosticato un altro cancro

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