In un'intervista recente, l’artista ha rivissuto il periodo difficile del 2005, quando le fu diagnosticato un tumore al seno. Ha spiegato che, nonostante abbia affrontato il trattamento e superato la malattia, questa condizione rimane ancora presente nella sua vita. Ha parlato apertamente di come questa esperienza abbia influenzato il suo percorso personale e professionale, sottolineando che il tumore continua a essere una presenza costante. La cantante ha condiviso anche alcuni dettagli sul suo stato attuale e sulle sfide affrontate nel tempo.

Kylie Minogue è ritornata su un momento buio che ha attraversato nella sua vita, quando nel 2005 le veniva diagnosticato un tumore al seno. La popstar australiana appresa la notizia, cancellava la sua esibizione da headliner prevista a Glastonbury quell’anno, oltre ad alcune altre date del tour. All’epoca 36enne, la Minogue, ha rivelato successivamente nel 2008 di aver ricevuto una diagnosi errata all’inizio. Nel 2023, la voce di In Your Eyes, ha infine spiegato che stava ancora cercando di elaborare il fatto di essere sopravvissuta alla malattia dopo aver subito un intervento chirurgico e la chemioterapia. All’epoca aveva dichiarato: “È un trauma, e ogni trauma risiede dentro di te” Kylie Minogue, ripercorre il momento della diagnosi del tumore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kylie Minogue shock: “Il tumore è ancora presente nella mia vita”

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Kylie Minogue - Shocked - The Minogue Medley Live TOTP Christmas 25 12 2004.

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