Il film d’animazione che ha raggiunto risultati record su Netflix avrebbe dovuto essere più violento e dark rispetto alla versione attualmente disponibile. I piani originali della regista prevedevano un’atmosfera più sanguinaria e violenta, con scene horror splatter destinate a un pubblico adulto. Tuttavia, in fase di produzione, si è deciso di orientare il progetto verso un pubblico più giovane, eliminando molte delle componenti più cruente. La versione finale si differenzia così dall’idea iniziale, più improntata all’horror estremo.

Il film d'animazione che ha polverizzato i record di Netflix avrebbe dovuto dimenticare il target per famiglie per trasformarsi in un horror splatter vietato ai minori. A svelare il retroscena è la stessa creatrice Maggie Kang, che fissa il ritorno delle Huntrix per il 2029. Nessuno può più negare l'impatto culturale e commerciale delle Huntrix e dei Saja Boys: KPop Demon Hunters si è ormai piazzato saldamente sul podio dei film originali più visti della storia di Netflix, avendo appena concluso una strabiliante striscia di 46 settimane consecutive in top 10. Ma mentre il pubblico attende pazientemente notizie sul sequel, una rivelazione della regista e co-creatrice Maggie Kang ha ridefinito completamente la natura del progetto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - KPop Demon Hunters, i piani originali della regista prevedevano più sangue, violenza e tinte dark

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KPop Demon Hunters | Piano Medley

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