Kentucky Trump travolge Massie | è il potere assoluto dei MAGA

In Kentucky, la vittoria di Gallrein ha attirato l’attenzione sui finanziatori che hanno contribuito al suo successo. Durante la campagna, sono stati identificati diversi finanziatori privati e gruppi di sostegno che hanno fornito risorse economiche. Nel frattempo, l’ex presidente ha mantenuto un ruolo attivo nei confronti di due figure politiche di rilievo: da un lato, ha sostenuto Gallrein, dall’altro, ha adottato strategie che hanno indebolito le posizioni di McConnell e Massie. La dinamica ha suscitato discussioni sui rapporti di forza tra i membri del partito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui