Kentucky Trump travolge Massie | è il potere assoluto dei MAGA
In Kentucky, la vittoria di Gallrein ha attirato l’attenzione sui finanziatori che hanno contribuito al suo successo. Durante la campagna, sono stati identificati diversi finanziatori privati e gruppi di sostegno che hanno fornito risorse economiche. Nel frattempo, l’ex presidente ha mantenuto un ruolo attivo nei confronti di due figure politiche di rilievo: da un lato, ha sostenuto Gallrein, dall’altro, ha adottato strategie che hanno indebolito le posizioni di McConnell e Massie. La dinamica ha suscitato discussioni sui rapporti di forza tra i membri del partito.
?? Punti chiave Chi sono i finanziatori che hanno garantito la vittoria di Gallrein? Come ha fatto Trump a neutralizzare contemporaneamente McConnell e Massie? Perché la sconfitta di Massie mette in pericolo la carriera di Boebert? Quale sarà il prossimo obiettivo politico di Trump dopo il Kentucky??? In Breve Ed Gallrein vince contro Massie con il sostegno di donatori legati all'Aipac. Andy Barr sconfigge Daniel Cameron ponendo fine all'influenza di Mitch McConnell. Lauren Boebert e Ma . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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