Kendall Jenner e Jacob Elordi stanno davvero insieme? L' uscita a quattro che sembra confermare la relazione tra la modella e l' attore

Da iodonna.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente sono circolate voci sulla relazione tra la modella e l’attore dopo un’uscita a quattro avvenuta di recente. L’evento ha portato molti a ipotizzare un possibile legame tra i due, anche se non ci sono conferme ufficiali. La presenza di altri accompagnatori ha contribuito a mantenere il riserbo sulla natura del rapporto, lasciando spazio a speculazioni tra i media e i fan. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da parte dei protagonisti fino a questo momento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

U n’uscita a quattro, tanto è bastato per rinvigorire i gossip sul legame (ormai più che presunto) tra Kendall Jenner e Jacob Elordi. La modella e l’attore sono stati avvistati insieme a una delle sorelle di lei, Kylie Jenner, e a Timothée Chalamet, insieme dal 2023. Timothée Chalamet inguaribile romantico: la dedica d’amore sul palco a Kylie Jenner X Leggi anche › Kylie Jenner e Timothée Chalamet, amore alla luce del sole degli US Open Kendall Jenner e Jacob Elordi «si sono avvicinati moltissimo». Una serie di foto pubblicate da Page Six ritraggono i quattro in macchina, dopo aver partecipato a una festa privata. La star di Euphoria è al volante con Kendall seduta accanto, mentre Kylie e Chalamet si scambiano effusioni sul sedile posteriore, accanto all’amica Renell Medrano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

kendall jenner e jacob elordi stanno davvero insieme l uscita a quattro che sembra confermare la relazione tra la modella e l attore
© Iodonna.it - Kendall Jenner e Jacob Elordi stanno davvero insieme? L'uscita a quattro che sembra confermare la relazione tra la modella e l'attore
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Kendall Jenner, Jacob Elordi fuel dating buzz with Coachella appearance

Video Kendall Jenner, Jacob Elordi fuel dating buzz with Coachella appearance

Sullo stesso argomento

“Stanno insieme già da un paio di mesi e le cose stanno andando bene”: il bacio che conferma i gossip sulla relazione tra Kendall Jenner e Jacob ElordiAl Coachella basta un attimo: una luce giusta, una canzone, e qualcuno che si bacia nel posto sbagliato al momento perfetto.

Kendall e Kylie Jenner, uscita a quattro con Jacob Elordi e Timothée ChalametLi hanno già definiti "gli Avengers della cultura pop moderna" e gli scatti dei paparazzi durante un'uscita a quattro a Los Angeles hanno subito...

kendall jenner kendall jenner e jacobKendall Jenner e Jacob Elordi, l’uscita a quattro che conferma la relazioneKendall Jenner e Jacob Elordi stanno davvero insieme? L'uscita a quattro che sembra confermare la relazione tra la modella e l'attore ... iodonna.it

kendall jenner kendall jenner e jacobKendall Jenner e Jacob Elordi beccati insieme alle Hawaii: la foto della coppiaKendall Jenner e Jacob Elordi paparazzati insieme alle Hawaii tra spiagge private, complicità e rumors su una nuova storia d’amore. rumors.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web