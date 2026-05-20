Recentemente sono circolate voci sulla relazione tra la modella e l’attore dopo un’uscita a quattro avvenuta di recente. L’evento ha portato molti a ipotizzare un possibile legame tra i due, anche se non ci sono conferme ufficiali. La presenza di altri accompagnatori ha contribuito a mantenere il riserbo sulla natura del rapporto, lasciando spazio a speculazioni tra i media e i fan. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da parte dei protagonisti fino a questo momento.

U n’uscita a quattro, tanto è bastato per rinvigorire i gossip sul legame (ormai più che presunto) tra Kendall Jenner e Jacob Elordi. La modella e l’attore sono stati avvistati insieme a una delle sorelle di lei, Kylie Jenner, e a Timothée Chalamet, insieme dal 2023. Timothée Chalamet inguaribile romantico: la dedica d’amore sul palco a Kylie Jenner X Leggi anche › Kylie Jenner e Timothée Chalamet, amore alla luce del sole degli US Open Kendall Jenner e Jacob Elordi «si sono avvicinati moltissimo». Una serie di foto pubblicate da Page Six ritraggono i quattro in macchina, dopo aver partecipato a una festa privata. La star di Euphoria è al volante con Kendall seduta accanto, mentre Kylie e Chalamet si scambiano effusioni sul sedile posteriore, accanto all’amica Renell Medrano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Kendall Jenner e Jacob Elordi stanno davvero insieme? L'uscita a quattro che sembra confermare la relazione tra la modella e l'attore

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