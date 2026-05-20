Ken Parker ritorna con nuovissime storie di rivalsa sociale

Una delle serie più amate della casa editrice torna con tre nuovi episodi che affrontano temi di rivalsa sociale. Il personaggio centrale, molto apprezzato dal pubblico, si prepara a vivere avventure inedite che approfondiscono aspetti legati alla lotta per i diritti e alle sfide quotidiane. Le nuove storie sono state pubblicate di recente e sono già disponibili per i lettori, pronti a seguire le vicende di questo personaggio iconico. La pubblicazione si inserisce nel percorso di aggiornamento e rinnovo delle serie storiche della casa editrice.

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Tre nuovissime storie aspettano a un altro, amatissimo, personaggio della scudiera Sergio Bonelli Editore. Due veri e propri capolavori della saga di Lungo Fucile tornano dal 29 maggio in una nuova veste, presentata in anteprima sabato 23 maggio alla Milano Comics Week – Una città tutta a fumetti (21 al 24 maggio), il festival delle librerie Feltrinelli con la direzione artistica di Tito Faraci. In KEN PARKER. SCIOPERO, il celebre personaggio nato dalla penna di Giancarlo Berardi e illustrato da Ivo Milazzo è protagonista di una commovente storia di soprusi e tentativi di rivalsa. Ken Parker: Sciopero -©Sergio Bonelli Editori Ken Parker, in viaggio verso Boston per incontrare il figlio adottivo dopo anni di assenza, sale clandestinamente su un treno. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Ken Parker ritorna con nuovissime storie di rivalsa sociale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sergio Bonelli Editore presenta “KEN PARKER. SCIOPERO”Due veri e propri capolavori della saga di Lungo Fucile tornano dal 29 maggio in una nuova veste, presentata in anteprima sabato 23 maggio alla... ritorna rigaff: una street art politico-sociale che interroga la cittàLa nuova opera di street art dell’artista prende forma in Viale Monza, a Milano, sotto il ponte della ferrovia all’altezza della fermata Rovereto...