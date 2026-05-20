Dopo aver raggiunto la salvezza matematica, la Fiorentina ha iniziato a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione. Tra i nomi più discussi c’è quello dell’attaccante, che potrebbe lasciare il club. Secondo le quote dei bookmaker, un altro club si trova in prima fila per aggiudicarsi il giocatore. La situazione sembra ancora aperta, e nelle prossime settimane potrebbero emergere aggiornamenti sui possibili sviluppi. La società sta valutando le opzioni disponibili per rinforzare la rosa.

A salvezza conquistata dal punto di vista matematico, il club viola comincia le manovre per progettare il futuro di cui l'attaccante potrebbe non fare più parte Sta per cominciare la grande estate degli attaccanti, che terranno banco sul mercato nazionale e internazionale con cambi in quasi tutti i club principali anche della nostra serie A. E Moise Kean, attuale centravanti della Fiorentina, sarà uno dei giocatori più ambiti nonostante una stagione deludente, sia con la sua squadra sia con la Nazionale. E allora scopriamo le quote Kean cambia squadra entro l'1 settembre 2026, giorno della chiusura della sessione del prossimo calciomercato estivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kean-Fiorentina, sarà addio? Per i bookie c'è un club in prima fila per l'attaccante

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