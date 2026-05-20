Kate Middleton incanta il mondo | i dettagli del suo viaggio che hanno colpito i media globali

Il viaggio della principessa Kate Middleton a Reggio Emilia ha attirato l’attenzione dei media internazionali e italiani, che ne hanno parlato come di un momento di grande rilievo pubblico. La visita ha suscitato numerosi commenti, con particolare attenzione ai dettagli che hanno lasciato un’impressione positiva. Le cronache riportano con precisione gli eventi principali, senza tralasciare nessun aspetto saliente della visita. Il soggiorno si è concluso con entusiasmo, lasciando un segno nel racconto dei giornalisti di tutto il mondo.

Reggio Emilia, 20 maggio 2026 – La stampa internazionale, oltre a quella italiana, ha celebrato con entusiasmo il viaggio della principessa Kate Middleton a Reggio Emilia, descrivendolo come il trionfo della sua rinascita pubblica e un eccezionale tributo globale all’eccellenza pedagogica reggiana. Sono state decine i corrispondenti esteri giunti in Emilia-Romagna per l’occasione, che hanno raccontato una principessa sorridente, tornata in salute dopo la guarigione dal tumore e profondamente coinvolta dalla popolazione locale e dai bambini incontrati. E, nonostante sia già passato qualche giorno dalla partenza della futura regina d’Inghilterra dal suolo italiano, i media globali non smettono di dedicare spazio, titoli e immagini alla due giorni reggiana, trasformando la città del Tricolore nel fulcro della cronaca reale mondiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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