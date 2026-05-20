karate undici medaglie per il furinkazan ai nazionali aics open di padova

Gli atleti del Furinkazan hanno conquistato undici medaglie ai campionati nazionali open di karate organizzati da Aics a Padova. Durante la competizione, hanno ottenuto cinque medaglie d’oro, quattro d’argento e due di bronzo, dimostrando un buon livello di preparazione e determinazione. La partecipazione ha coinvolto numerosi praticanti e ha visto la presenza di diverse categorie di età e di abilità. La manifestazione si è svolta in un clima di entusiasmo e di confronto sportivo.

Cinque medaglie d’oro, quattro d’argento e due di bronzo per gli atleti del Furinkazan – Centro Coni, guidato dai maestri Gabriele e Federica Achilli, con i coach Stefano Durini e Francesco Arcigni e con l’arbitro Stefano Mazzocchi, ai Campionati nazionali Aics Open e 1° Trofeo Mkia, manifestazione aperta a tutti gli enti di promozione sportiva in convenzione con la Fijlkam, con oltre 250 atleti in gara disputati al Palasport “Aldo Travain” di Padova. La società ferrarese, con una delegazione composta da 18 atleti, presenti in tutte le categorie di età, ha confermato ancora una volta la solidità del proprio settore tecnico del kata shotokan nella categoria Rengokai, presentando un gruppo eterogeneo per età e grado, ma unito da un forte spirito di squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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