A Padova, il team di karate Furinkazan ha ottenuto un risultato notevole ai campionati nazionali, conquistando un totale di 11 medaglie su 18 disponibili. Tra i giovani atleti che hanno portato a casa i primi premi ci sono diverse categorie, con medaglie di varie tipologie. La squadra si è distinta per le performance di più atleti, contribuendo in modo significativo alla conquista di questo record di medaglie. La manifestazione si è svolta in un clima di grande partecipazione e competitività.

? Punti chiave Chi sono i giovani atleti che hanno conquistato i primi podi?. Come ha fatto il gruppo a vincere undici medaglie su diciotto?. Quale metodo tecnico ha permesso il successo dei maestri Achilli?. Cosa cambierà nel programma di allenamento dopo questo trionfo?.? In Breve 18 atleti del Furinkazan hanno gareggiato al Palasport Aldo Travain di Padova.. Vittorie di Gabriele Durini, Francesco Tavolazzi e Rocco Bigoni nelle fasce giovanili.. Podio per Sara Faggioli, Francesca Trasforini, Christian Negossi e Andrea Tarantello.. Modello educativo dei maestri Achilli basato sulla tecnica Rengokai e coesione territoriale.. Undici medaglie per il Furinkazan ai Campionati nazionali Aics Open e 1° Trofeo Mkia a Padova, dove gli atleti ferraresi hanno conquistato cinque ori, quattro argenti e due bronzi nel Palasport Aldo Travain. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Karate a Padova: il Furinkazan trionfa con 11 medaglie ai nazionali

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