Juventus respira il bilancio | attesi oltre 20 milioni dai fondi IMG

La Juventus si prepara a ricevere oltre 20 milioni di euro dai fondi IMG, un’entrata che potrebbe contribuire a rafforzare la situazione economica del club. L’attesa di questa somma si inserisce in un quadro di risanamento finanziario in corso, che coinvolge diverse strategie di bilancio. La notizia arriva in un momento in cui la società sta lavorando per migliorare i propri equilibri economici, con particolare attenzione alle entrate provenienti da fonti esterne.

La Juventus riceve un aiuto inaspettato per consolidare il proprio percorso di risanamento finanziario. In un periodo in cui la qualificazione alla prossima Champions League appare incerta, le casse bianconere si preparano ad una boccata di aria fresca. Questo grazie alla risoluzione del lungo contenzioso tra la Lega Serie A e l’agenzia internazionale IMG. La chiusura di un decennio di contenziosi. Secondo quanto riportato da Cristiano Corbo di Tuttosport, sta volgendo al termine una battaglia legale avviata nel 2019. Nel decennio 2008-2018, IMG aveva gestito i diritti televisivi esteri della Serie A, creando ben presto in contenzioso. Al centro della disputa vi erano delle presunte discrepanze tra quanto pattuito e gli effettivi introiti garantiti ai club. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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