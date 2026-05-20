Juve Stabia a un passo dal sogno | l’orgoglio supera la delusione del risultato

Da anteprima24.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di calcio Juve Stabia ha subito una sconfitta in trasferta contro il Monza, interrompendo così la sua serie di risultati positivi. La partita si è conclusa con un risultato che ha impedito alle Vespe di raggiungere un obiettivo importante in campionato. Nonostante il risultato, la formazione ha dimostrato determinazione in campo, ma non è riuscita a conquistare i punti necessari per avanzare ulteriormente nella classifica. La sconfitta mette fine a un percorso che aveva portato le squadre a un passo dal traguardo desiderato.

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Tempo di lettura: 2 minuti   La fine di un sogno. La sconfitta sul campo del Monza, ferma la corsa della Juve Stabia. Il cammino si è stoppato a un passo dalla finalissima per la Serie A. E fa male, su questo non ci piove, perchè è indubbio che l’acquolina sia venuta. Peccato per il pareggio maturato al Menti, il 2 a 2 dell’andata ha condizionato la sfida dello U-Power Stadium. Presentarsi col vantaggio di due gol avrebbe dato un senso diverso a questi 90? di ritorno, ma si sa, coi se e coi ma non si va molto avanti. La realtà dei fatti parla in maniera diversa, in finale ci va il Monza e si giocherà il salto in Serie A. Resta lo spettacolo... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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