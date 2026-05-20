Juve Stabia a un passo dal sogno | l’orgoglio supera la delusione del risultato
La squadra di calcio Juve Stabia ha subito una sconfitta in trasferta contro il Monza, interrompendo così la sua serie di risultati positivi. La partita si è conclusa con un risultato che ha impedito alle Vespe di raggiungere un obiettivo importante in campionato. Nonostante il risultato, la formazione ha dimostrato determinazione in campo, ma non è riuscita a conquistare i punti necessari per avanzare ulteriormente nella classifica. La sconfitta mette fine a un percorso che aveva portato le squadre a un passo dal traguardo desiderato.
Tempo di lettura: 2 minuti La fine di un sogno. La sconfitta sul campo del Monza, ferma la corsa della Juve Stabia. Il cammino si è stoppato a un passo dalla finalissima per la Serie A. E fa male, su questo non ci piove, perchè è indubbio che l’acquolina sia venuta. Peccato per il pareggio maturato al Menti, il 2 a 2 dell’andata ha condizionato la sfida dello U-Power Stadium. Presentarsi col vantaggio di due gol avrebbe dato un senso diverso a questi 90? di ritorno, ma si sa, coi se e coi ma non si va molto avanti. La realtà dei fatti parla in maniera diversa, in finale ci va il Monza e si giocherà il salto in Serie A. Resta lo spettacolo... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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