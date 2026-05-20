Juve intreccio Koopmeiners-McTominay e altri due | ESCLUSIVO

In questa fase di mercato, si parla di un possibile scambio tra un centrocampista del Napoli e un giocatore del club torinese, coinvolgendo anche altri due calciatori. Oltre al bianconero e allo scozzese, ci sono riferimenti a un attaccante del Parma e a un centrocampista dell’Udinese. La trattativa sembra includere scambi di calciatori tra diverse squadre, con alcuni trasferimenti già avvenuti a gennaio, come quelli di un difensore e di altri giocatori di diverse squadre italiane.

Non solo il bianconero e lo scozzese del Napoli, nell’affare anche Keita del Parma e Atta dell’Udinese Da Osimhen a Kaan Ayhan fino a Lang lo scorso gennaio. Il Galatasaray guarda spesso alla Serie A quando si tratta di rinforzare la rosa sul mercato. E la prossima sessione estiva potrebbe non fare eccezione. Specie qualora dovesse cedere il mediano brasiliano Gabriel Sara, corteggiato in Premier League da Manchester United, Tottenham, Newcastle e Aston Villa. McTominay e Koopmeiners tra i centrocampisti in orbita Galatasaray (foto Ansa) – Calciomercato.it Ci sono almeno quattro centrocampisti che militano nel campionato italiano che, secondo le informazioni di Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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