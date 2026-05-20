Julia Fox | addio senza troppi rimpianti all' era Kanye West All' asta tutto il suo guardaroba
Un’attrice ha deciso di chiudere definitivamente il capitolo con il rapper, mettendo all’asta circa 450 capi del suo guardaroba. La decisione segna la fine di una relazione molto discussa e pubblicizzata nel corso degli ultimi anni. L’asta comprende abiti e accessori che sono stati indossati durante gli ultimi tempi della loro frequentazione. La donna ha dichiarato di non provare rimpianti e di voler lasciarsi alle spalle quell’epoca.
Sebbene la loro relazione sia durata solo un paio di mesi all'inizio tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, è stata una storia d'amore travolgente, ricca di momenti memorabili. Eppure, a distanza di tempo, l'attrice ha deciso di sbarazzarsi del suo guardaroba dell'era West, organizzando una vendita di abiti usati a New York, in collaborazione con Drafting ed eBay. Circa 450 oggetti messi all'asta, con il ricavato destinato al Rosebuds Reading Collective, organizzazione no-profit (fondata nel 2024 dalla comica Nora Fried) che organizza laboratori di scrittura creativa per le donne detenute nel carcere di Rikers Island a New York. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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