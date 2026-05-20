Julia Fox | addio senza troppi rimpianti all' era Kanye West All' asta tutto il suo guardaroba

Un’attrice ha deciso di chiudere definitivamente il capitolo con il rapper, mettendo all’asta circa 450 capi del suo guardaroba. La decisione segna la fine di una relazione molto discussa e pubblicizzata nel corso degli ultimi anni. L’asta comprende abiti e accessori che sono stati indossati durante gli ultimi tempi della loro frequentazione. La donna ha dichiarato di non provare rimpianti e di voler lasciarsi alle spalle quell’epoca.

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