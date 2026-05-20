Jovanotti la nave riparte da Castrocaro | ritiro alle Terme per preparare il Jova Summer Party 2026

Il cantante italiano ha scelto di tornare alle Terme di Castrocaro per iniziare i preparativi del suo prossimo grande evento, il Jova Summer Party 2026. Dopo aver concluso un ciclo di impegni, si è trasferito in questa località per concentrarsi sulla pianificazione e la produzione dello spettacolo. La scelta di questa località suggerisce un ritiro temporaneo prima di lanciare ufficialmente la kermesse musicale, che si svolgerà tra circa due anni.

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