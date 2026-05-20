Jovanotti la nave riparte da Castrocaro | ritiro alle Terme per preparare il Jova Summer Party 2026
Il cantante italiano ha scelto di tornare alle Terme di Castrocaro per iniziare i preparativi del suo prossimo grande evento, il Jova Summer Party 2026. Dopo aver concluso un ciclo di impegni, si è trasferito in questa località per concentrarsi sulla pianificazione e la produzione dello spettacolo. La scelta di questa località suggerisce un ritiro temporaneo prima di lanciare ufficialmente la kermesse musicale, che si svolgerà tra circa due anni.
Il "capitano" è tornato nel suo porto sicuro. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha scelto ancora una volta le Terme di Castrocaro per dare il via ai motori della sua prossima, mastodontica avventura: il Jova Summer Party 2026. L'artista è arrivato nei giorni scorsi alla Lucia Magnani Health. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Jovanotti - So solo che la vita (Testo/Lyrics)
Sullo stesso argomento
Jovanotti a Montesilvano: ecco la line up del Jova Summer Party? Cosa scoprirai Chi sono gli artisti che accompagneranno Jovanotti sul palco? Come cambierà l'economia di Montesilvano grazie a questo evento? Quali...
Jovanotti incontra gli studenti dell’Università Magna Graecia: Catanzaro si prepara al Jova Summer Party 2026Jovanotti incontra gli studenti dell’Università Magna Graecia e presenta la tappa del Jova Summer Party 2026 alla Calabria Music Arena il 22 agosto...
Vivident main partner del Jova Summer Party 2026Vivident rinnova il proprio impegno nel mondo della musica diventando main partner del Jova Summer Party 2026, il tour estivo di Lorenzo Jovanotti che attraverserà sette tappe all’insegna di energia, ... foodaffairs.it
Jovanotti: svelata la line up del Jova Summer Party a MontesilvanoJovanotti annuncia il Jova Summer Party a Montesilvano: DJ Ralf, Dumbo Gets Mad e Son Rompe Pera tra gli ospiti ... it.blastingnews.com