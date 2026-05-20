A 92 anni, l’attrice Joan Collins ha attirato l’attenzione sul tappeto rosso di Cannes, apparendo in ottima forma. La sua presenza ha suscitato sorpresa tra i presenti, che hanno notato la sua eleganza e il suo aspetto curato durante l’evento. La star ha scelto un abito che ha evidenziato la sua figura, attirando gli sguardi di fotografi e spettatori. La sua partecipazione alla manifestazione ha confermato la sua presenza nel mondo dello spettacolo, anche a questa età avanzata.

L’attrice Joan Collins ha stupito molte persone sul tappeto rosso quando ha fatto la sua apparizione a Cannes. A quanto pare, molti hanno avuto la stessa impressione. per saperne di più. Joan Collins ha appena ricordato a tutti che il fascino non svanisce con l’età. L’attrice 92enne ha attirato l’attenzione non appena è arrivata sul tappeto rosso di Cannes il 12 maggio, lasciando tutti coloro che l’hanno vista completamente sbalorditi dal suo aspetto senza tempo. Joan Collins, nota soprattutto per il ruolo di Alexis Colby in Dynasty, ha partecipato alla cerimonia di apertura della 79ª edizione del Festival di Cannes con un abito bianco da Haute Couture di Stéphane Rolland. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Joan Collins è in splendida forma sul red carpet a 92 anni

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