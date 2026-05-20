Jhonatan Narvaez firma il tris al Giro d’Italia | Dovevo correre con intelligenza sono in ottima condizione

Jhonatan Narvaez ha ottenuto un terzo successo alla corsa rosa, confermando la sua forma eccellente. Durante la giornata, ha preso il comando della fuga e ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo. Le sue dichiarazioni post-gara indicano che ha affrontato la tappa con strategia e attenzione, sottolineando di essere in ottima condizione fisica. La sua vittoria si aggiunge alle altre ottenute in questa edizione del Giro d’Italia, segnando un momento importante per il ciclista ecuadoriano.

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