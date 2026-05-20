Jhonatan Narvaez firma il tris al Giro d’Italia | Dovevo correre con intelligenza sono in ottima condizione
Jhonatan Narvaez ha ottenuto un terzo successo alla corsa rosa, confermando la sua forma eccellente. Durante la giornata, ha preso il comando della fuga e ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo. Le sue dichiarazioni post-gara indicano che ha affrontato la tappa con strategia e attenzione, sottolineando di essere in ottima condizione fisica. La sua vittoria si aggiunge alle altre ottenute in questa edizione del Giro d’Italia, segnando un momento importante per il ciclista ecuadoriano.
Nuova giornata perfetta per la fuga e nuovo successo per Jhonatan Narvaez. Il campione ecuadoriano, uno dei tanti attaccanti di oggi, rimane in compagnia di Enric Mas sull’ultima salita valida per il Chilometro Red Bull e sul traguardo di Chiavari anticipa lo spagnolo firmando in volata la terza vittoria al Giro d’Italia 2026. Dopo Cosenza e Fermo, il corridore dell’UAE Team Emirates conquista anche l’undicesima tappa della Corsa Rosa, confermandosi uno dei grandi protagonisti di questa prima metà. Narvaez ha dimostrato una grande intelligenza e bravura nel gestire le sue energie, prima di attestarsi il più veloce allo sprint. L’ecuadoriano ha più volte raggiunto la testa della corsa nel corso della tappa e successivamente ha resistito agli attacchi di Enric Mas in salita. 🔗 Leggi su Oasport.it
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