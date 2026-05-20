Jesi rinvio a giudizio per l’ex badante | l’anziano morì dopo le botte

Un’anziana persona è deceduta dopo aver subito ripetute percosse all’interno della propria abitazione. L’ex badante, accusata di aver inflitto le botte che hanno portato alla morte, è stata formalmente rinviata a giudizio. La difesa sostiene che le ferite siano state causate da una caduta accidentale, mentre le indagini si concentrano sui dettagli delle violenze avvenute tra le mura domestiche. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento penale che coinvolge la donna.

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