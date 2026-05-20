Jesi rinvio a giudizio per l’ex badante | l’anziano morì dopo le botte
Un’anziana persona è deceduta dopo aver subito ripetute percosse all’interno della propria abitazione. L’ex badante, accusata di aver inflitto le botte che hanno portato alla morte, è stata formalmente rinviata a giudizio. La difesa sostiene che le ferite siano state causate da una caduta accidentale, mentre le indagini si concentrano sui dettagli delle violenze avvenute tra le mura domestiche. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento penale che coinvolge la donna.
? Domande chiave Come sono avvenute le percosse tra le mura domestiche?. Perché la difesa parla di una caduta accidentale?. Cosa ha stabilito la perizia psichiatrica sull'imputato?. Chi porterà avanti la battaglia legale per la vittima?.? In Breve Perizia del dottor Mario De Rosa conferma capacità di intendere e volere dell'imputato.. Difesa dell'avvocato Marco Polita ipotizza caduta accidentale invece di percosse ripetute.. Parte civile rappresentata dall'avvocato Daniele Carmenati sostiene i fratelli della vittima.. Aggressione avvenuta a San Paolo di Jesi il 10 ottobre 2024.. Il 19 gennaio 2026, la Corte d’Assise di Ancona ha disposto il rinvio a giudizio per Daniel Nicosur, il 49enne accusato di omicidio preterintenzionale dopo la morte di Umberto Valeri, avvenuta nel marzo 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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