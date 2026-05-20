jesi e aguglianotruffe a due anziane per 25mila euro prese tre donne in trasferta

Nella giornata del 20 maggio 2026, sono state smantellate due truffe che avevano coinvolto due anziane residenti nell'anconetano. Le operazioni hanno portato all'arresto di tre donne, tutte coinvolte nelle frodi, e al recupero di una refurtiva che supera i 25mila euro. Le vittime erano state ingannate durante trasferte, e le indagini hanno portato all'identificazione delle responsabili, che ora sono in custodia. Le autorità hanno recuperato parte del denaro sottratto alle vittime.

Jesi (Ancona), 20 maggio 2026- Sgominate due truffe nell'anconetano: arrestate tre donne e recuperata la refurtiva del valore superiore a 25mila euro. I carabinieri del Comando provinciale di Ancona hanno portato a termine contemporaneamente due brillanti e distinte operazioni sul territorio della Provincia, nei comuni di Jesi e Agugliano, assestando un duro colpo al vile fenomeno delle truffe ai danni degli anziani. Le attività si sono concluse con l'arresto in flagranza di reato di tre persone per truffa aggravata e il recupero totale dei beni sottratti alle vittime per un valore superiore a 25mila euro. La prima operazione si è svolta a Jesi, dove alla locale Centrale Operativa della compagnia Carabinieri, sono arrivate diverse segnalazioni di tentativi di truffa in atto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi e Agugliano,truffe a due anziane per 25mila euro, prese tre donne in trasferta

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