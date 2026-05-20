A Roma, questa estate, si svolgeranno 40 concerti di jazz presso Villa Osio, con artisti provenienti da diverse parti del mondo. Tra le esibizioni in programma ci sono tributi e omaggi alle figure principali del genere, tra cui Miles Davis. La rassegna prevede performance di artisti considerati icone internazionali, che si esibiranno in diversi appuntamenti nel corso della stagione. L'evento si concentrerà sulla celebrazione di figure storiche del jazz attraverso interpretazioni dal vivo e momenti dedicati alle leggende del passato.

? Punti chiave Chi sono le icone internazionali che animeranno Villa Osio quest'estate?. Come verranno celebrati Miles Davis e le leggende del passato?. Quali spettacoli uniranno la musica jazz alla letteratura e al teatro?. Come cambierà la gestione culturale della musica nelle periferie romane?.? In Breve Rassegna Summertime dal 13 giugno al 7 agosto a Villa Osio e Cavea.. Omaggi a Miles Davis il 16 e 23 giugno con Stefano di Battista e Roberto Gatto.. Progetti interdisciplinari con Ambra Angiolini il 1 luglio e Jacopo Fo il 31 luglio.. Obiettivo decentralizzazione culturale verso periferie e futura area Fiera di Roma.. Dal 13 giugno al 7 agosto, il parco di Villa Osio ospiterà oltre quaranta appuntamenti musicali all’interno della rassegna Summertime, organizzata dalla Fondazione Musica per Roma presso la Casa del Jazz. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jazz a Roma: 40 concerti tra leggende e icone a Villa Osio

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