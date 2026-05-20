Jaele Fo l’intervista all’attrice | Voglio solo fare qualcosa che non mi svuoti
L’attrice ha rilasciato un’intervista parlando della sua partecipazione al nuovo film, “La bolla delle acque matte”. Ha spiegato di voler dedicarsi a progetti che non le facciano perdere energie, sottolineando l’importanza di mantenere un equilibrio tra lavoro e benessere personale. Durante l’intervista, ha affrontato anche temi come la fragilità, il femminismo e le sfide del settore cinematografico, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza professionale e sui valori che la guidano.
Ci sono film che parlano di ricostruzione, e poi ci sono storie che usano le macerie come pretesto per parlare delle persone. La bolla delle acque matte di Anna Di Francisca parte da un borgo umbro ferito dal terremoto, da un luogo sospeso tra abbandono e rinascita, ma finisce presto per raccontare qualcosa di molto più umano: il bisogno ostinato di restare vivi anche quando tutto sembra essersi incrinato. Dentro questo universo si muove Silvia, interpretata da Jaele Fo: un personaggio duro, contraddittorio, in fuga, che prova a sopravvivere utilizzando gli unici strumenti che la vita le ha insegnato. Ma, proprio come accade nel film, anche questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Jaele Fo prende presto una direzione diversa da quella che ci si aspetterebbe. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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