Jaele Fo l’intervista all’attrice | Voglio solo fare qualcosa che non mi svuoti

L’attrice ha rilasciato un’intervista parlando della sua partecipazione al nuovo film, “La bolla delle acque matte”. Ha spiegato di voler dedicarsi a progetti che non le facciano perdere energie, sottolineando l’importanza di mantenere un equilibrio tra lavoro e benessere personale. Durante l’intervista, ha affrontato anche temi come la fragilità, il femminismo e le sfide del settore cinematografico, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza professionale e sui valori che la guidano.

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