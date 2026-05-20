La spy story dell' eroe dei thriller di Tom Clancy da oltre quarant’anni continua con Jack Ryan: Ghost War, dal oggi su Prime Video, l'ultima delle sue varie reincarnazioni. La più recente e moderna vede l’analista al centro della storia reinventato dall’interpretazione di John Krasinski. Dopo la serie tv è tempo di declinare il protagonista anche in una dimensione più cinematografica ed è così che è nato il nuovo film. L’obiettivo è quello di alzare l’asticella con una trama che condensi in due ore un intrigo al cardiopalma. La storia, infatti, affonda le radici nel terrorismo internazionale, uno degli spauracchi ancora attuale sulla scacchiera mondiale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Jack Ryan: Ghost War è tanta azione, spie, colpi di scena, ma anche un tuffo nel presente

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