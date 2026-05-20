Ivo Braga a Lecce | 45 anni di vendita evento per imprenditori e direttori commerciali

Il 29 maggio 2026, presso l'Hilton Garden Inn di Lecce, si terrà l'evento VENDERE CON PRECISIONE con protagonista Ivo Braga. Nell'occasione, l'esperto con 45 anni di esperienza nel settore delle vendite sarà presente per parlare di vendita B2B e di gestione di reti commerciali. L’appuntamento si rivolge a imprenditori e direttori commerciali interessati a approfondire tecniche e strategie operative. La partecipazione è aperta a coloro che desiderano migliorare le proprie competenze in ambito commerciale.

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