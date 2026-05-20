Italiani morti alle Maldive oggi nuova missione per recuperare gli altri corpi

Da webmagazine24.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle Maldive è prevista una nuova operazione di recupero per localizzare altri due corpi tra i quattro sub italiani deceduti durante un’immersione giovedì scorso. La missione segue il tentativo di ritrovare i corpi ancora disperso, dopo che le ricerche iniziali si sono concentrate sui restanti due sub. Le operazioni sono coordinate dalle autorità locali e coinvolgono team specializzati. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’incidente avvenuto in acque internazionali.

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(Adnkronos) – Nuova missione oggi mercoledì 20 maggio alle Maldive per recuperare altri due dei quattro corpi dei sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Ieri sono stati ritrovati Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, oggi si procederà con il recupero degli altri due connazionali – Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal. Il primo corpo, quello di. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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