Italiani morti alle Maldive oggi nuova missione per recuperare gli altri corpi

Oggi alle Maldive è prevista una nuova operazione di recupero per localizzare altri due corpi tra i quattro sub italiani deceduti durante un’immersione giovedì scorso. La missione segue il tentativo di ritrovare i corpi ancora disperso, dopo che le ricerche iniziali si sono concentrate sui restanti due sub. Le operazioni sono coordinate dalle autorità locali e coinvolgono team specializzati. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’incidente avvenuto in acque internazionali.

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