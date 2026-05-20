Italia ricchezza privata a 6.000 miliardi | la sfida di CDP

In Italia, la ricchezza privata delle famiglie si aggira intorno ai 6.000 miliardi di euro, secondo i dati più recenti. La Cassa Depositi e Prestiti ha aperto un dibattito su come questa liquidità immobilizzata in banca possa essere utilizzata per finanziare progetti infrastrutturali. Nel frattempo, si osserva che il risparmio privato supera di molto il debito pubblico, creando un divario importante tra risparmi e impegni finanziari dello Stato.

? Domande chiave Come può la liquidità ferma in banca finanziare le infrastrutture?. Perché il risparmio privato italiano è così superiore al debito pubblico?. Come possono le istituzioni trasformare i 2.000 miliardi fermi in investimenti?. Quali settori strategici riceveranno i flussi del risparmio delle famiglie?.? In Breve Ricchezza finanziaria privata a 6.150 miliardi nel 2025 con crescita del 4,5%.. Liquidità su conti bancari oltre 2.000 miliardi a febbraio 2026.. Partecipazione di Ignazio Visco, Daria Perrotta e Luigi Guiso all'evento romano.. Obiettivo canalizzare fondi verso infrastrutture, edilizia sociale e startup..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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