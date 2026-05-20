Italia-India Meloni e Modi piantano un gelso a Villa Pamphilj | le foto della cerimonia

Durante la visita ufficiale a Roma, il primo primo ministro indiano in oltre ventisei anni, ha partecipato a una cerimonia nel parco di Villa Pamphilj, dove è stato piantato un albero di gelso nero. La cerimonia si è svolta alla presenza della presidente del Consiglio italiana. In occasione di questa visita, il governo indiano ha fatto anche un gesto simbolico donando la pianta. Nei giorni successivi, si terrà un incontro tra i due leader nel parco romano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

In occasione della sua missione ufficiale a Roma, la prima di un premier indiano negli ultimi 26 anni, Narendra Modi ha donato al governo italiano una pianta di gelso nero, messa a dimora nel parco di Villa Pamphilj dove a breve si terrà l’incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’albero è stato piantato nei pressi del Casino del Bel Respiro e i due leader – come gesto d’amicizia tra i due paesi – completeranno insieme la cerimonia aggiungendo della terra alla base della pianta. Ecco alcune delle foto più belle della giornata. Franco Lambertini, dalla Ferrari a Moto Morini: una vita dedicata ai motori. “Laurea ad honorem? Sarebbe magnifico” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italia-India, Meloni e Modi piantano un gelso a Villa Pamphilj: le foto della cerimonia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Meloni e Modi piantano gelso a Villa Pamphilj: “Simbolo di amicizia” Meloni e Modi a Villa Pamphilj: tra il gelso nero e gli affari industriali? Domande chiave Come influirà il pranzo con i vertici industriali sugli accordi commerciali? Cosa nasconde il simbolico gesto della piantumazione... Prime Minister Narendra Modi described discussions with Italian Prime Minister Giorgia Meloni as excellent and praised her commitment to strengthening India-Italy relations. x.com Italia-India, Meloni e Modi firmano articolo sul Times of India: Rapporto in una fase decisivaL'editoriale prosegue affermando che ''la nostra cooperazione riflette la consapevolezza comune che prosperità e sicurezza nel XXI secolo saranno determinate dalla capacità delle Nazioni di innovare, ... adnkronos.com Italia-India: Meloni e Modi, polo innovazione Innovit per rafforzare cooperazione(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - Nel corso dell'incontro bilaterale la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il primo ministro ... ilsole24ore.com