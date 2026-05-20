L'incontro tra Italia e India ha portato a un accordo commerciale da 20 miliardi di euro coinvolgendo circa 800 imprese. Durante la visita ufficiale, sono stati firmati vari accordi e sono stati rafforzati gli scambi culturali e tecnologici tra i due paesi. Il premier indiano ha commentato positivamente il rapporto con l'Italia, definendolo un salto di qualità, mentre il presidente del consiglio italiano ha sottolineato l’attesa di questa visita, la prima in tanti anni. La stretta di mano e i sorrisi sono stati accompagnati da incontri ufficiali e accordi concreti.

Caramelle, strette di mano, sorrisi. E soprattutto, accordi commerciali, feeling culturale, scambi di conoscenze tecnologiche e un’intesa strategica che nel corso degli ultimi tre anni si è fatta fortissima, tra India e Italia, su tutti i fronti. Tu chiamala, se vuoi, amicizia. “Sono contenta di aver accolto a Roma il primo ministro Narendra Modi, la sua delegazione, in una giornata che io non considero riduttivo definire storica per le relazioni tra le nostre due nazioni. Il mio amico Narendra Modi è alla guida dell’India ininterrottamente dal 2014, ma quella di oggi è la sua prima missione bilaterale in Italia. L’ultima visita di un Primo Ministro indiano in missione bilaterale prima di questa risale al 2000, ben 26 anni fa”, ha detto la premier Meloni in apertura di incontro con la stampa al termine del bilaterale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Italia-India, intesa da 20 miliardi per 800 imprese. Modi: “Con Giorgia un salto di qualità”. Meloni: “Visita attesa da 26 anni”

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