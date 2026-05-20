Istituto Armando Curcio Giuseppe Emanuele Cangemi premiato per il contributo alla comunicazione pubblica
L’Istituto Armando Curcio ha conferito una laurea ad honorem a Giuseppe Emanuele Cangemi, vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio. La cerimonia si è svolta presso la sede dell’istituto, con la presenza di rappresentanti accademici e istituzionali. La premiazione si è concentrata sul contributo di Cangemi alla comunicazione pubblica, senza ulteriori dettagli sui motivi ufficiali o sul ruolo specifico svolto. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’istituto attraverso un comunicato stampa.
Laurea honoris causa, un prestigioso riconoscimento nella Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio per l’impegno nelle relazioni istituzionali e nella comunicazione. L’Istituto Armando Curcio conferisce la laurea ad honorem a Giuseppe Emanuele Cangemi, vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio. Un riconoscimento prestigioso per il contributo offerto negli anni al mondo della comunicazione pubblica, delle relazioni istituzionali e del dialogo tra cittadini, enti e territorio. Un riconoscimento che valorizza un percorso costruito negli anni tra attività istituzionale, relazioni pubbliche e attenzione verso il territorio. Al... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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