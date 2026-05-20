Le forze speciali israeliane hanno aperto il fuoco contro le imbarcazioni superstiti della Flotilla, cercando di impedire la continuazione della loro missione. Secondo fonti ufficiali, sono stati utilizzati mezzi militari per fermare le barche che tentavano di attraversare le acque, senza specificare eventuali vittime o feriti. Questa azione si inserisce in un intervento volto a bloccare la cosiddetta Global Sumud Flotilla, che aveva programmato di attraversare il blocco navale imposto nella regione.

Muro di gomma Intercettati a 80 miglia dalla meta. 400 attivisti sono ora in mano a Tel Aviv, 27 gli italiani. “Girolama” abbordata a colpi di fucile Muro di gomma Intercettati a 80 miglia dalla meta. 400 attivisti sono ora in mano a Tel Aviv, 27 gli italiani. “Girolama” abbordata a colpi di fucile Per farla finita con la Global Sumud Flotilla, le forze speciali israeliane hanno messo da parte ogni scrupolo. Così, ieri pomeriggio, una delle ultime imbarcazioni ancora in navigazione, la “Girolama”, è stata abbordata a colpi di fucile, mentre gli attivisti a bordo, con le mani in alto, gridavano ai militari: «Why are you shooting? Perché sparate?». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Israele senza scrupoli. Spari sulle barche superstiti della Flotilla

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