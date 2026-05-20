A Milano il dibattito politico sulla partecipazione ai eventi legati alla comunità LGBTQ+ si fa sempre più acceso, con il Partito Democratico diviso sulla questione del patrocinio al Pride. Contestazioni arrivano dalla Regione, che ha negato il supporto ufficiale all’iniziativa. Nel frattempo, il sindaco si trova a gestire una giunta divisa, con l’ultimo scontro riguardante il gemellaggio con una città israeliana, che ha ulteriormente complicato i rapporti interni alla coalizione. La discussione coinvolge anche temi di urbanistica e relazioni internazionali.

Dem contro la Regione per il no al patrocinio al Pride. Ma Sala ha una giunta lacerata: l’ultimo strappo sul gemellaggio con Tel Aviv. Per capire su che cosa sia ancora d’accordo il centrosinistra milanese non bisogna guardare a San Siro, né al gemellaggio con Tel Aviv. Bisogna aspettare il Pride del 27 giugno. Solo lì la coalizione guidata da Beppe Sala sembra ritrovare un linguaggio comune e una linea condivisa. Regione Lombardia nega il patrocinio. Palazzo Marino annuncia che lo concederà. E Sala attacca il Pirellone: «Io non ho più parole. Lo trovo semplicemente assurdo». L’assessore Lamberto Bertolé rivendica una Milano «dalla parte dei diritti, contro ogni discriminazione, senza ambiguità». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Israele, San Siro e urbanistica: il Pd milanese a pezzi si compatta sui gay

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