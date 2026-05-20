Iscrizioni CPIA 2026 2027 | nuove opportunità per tornare a studiare formarsi e costruire il futuro

Da orizzontescuola.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una nota ministeriale con le istruzioni per le iscrizioni ai corsi di istruzione degli adulti per l’anno scolastico 20262027. La comunicazione, datata 18 maggio 2026, fornisce dettagli sulle procedure e le modalità di accesso ai percorsi formativi rivolti agli adulti. Le iscrizioni rappresentano un’opportunità per riprendere gli studi, acquisire nuove competenze e prepararsi per il futuro. Le indicazioni operative sono state rese note per facilitare la partecipazione e l’organizzazione dei corsi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con la Nota ministeriale prot. n. 1212 del 18 maggio 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le indicazioni operative per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti relativi all’anno scolastico 20262027. La Nota conferma il ruolo centrale dei CPIA – Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti – e delle scuole della rete territoriale nella promozione del diritto allo studio, dell’inclusione sociale e della formazione permanente. L’articolo illustra in modo semplice e divulgativo le principali novità, i percorsi disponibili, le modalità di iscrizione e le opportunità offerte agli adulti, ai giovani, alle famiglie e ai cittadini stranieri che desiderano intraprendere o riprendere un percorso formativo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Iscrizioni scuola 2026/2027: guida rapida

Video Iscrizioni scuola 2026/2027: guida rapida

Sullo stesso argomento

Leggi anche: CPIA 2026/2027, al via le iscrizioni: scadenza al 1° giugno, proroga possibile fino al 15 ottobre per i casi motivati. Patto Formativo entro il 25 novembre. NOTA

Studiare le Stem per costruire il futuro senza fare le valigie: il progetto Skills fa dialogare scuola, istituzioni e impreseSecondo un’analisi CensisConfcooperative, negli ultimi dieci anni oltre 56 mila laureati hanno lasciato la Sicilia, mentre solo il 22,4% dei laureati...

iscrizioni cpia 2026 2027CPIA 2026/2027, al via le iscrizioni: scadenza al 1° giugno, proroga possibile fino al 15 ottobre per i casi motivati. Patto Formativo entro il 25 novembre. NOTAIl Ministero dell'istruzione e del merito ha fissato le regole per l'accesso ai percorsi di istruzione degli adulti nel prossimo anno scolastico. Confermato l'impianto della nota del 2019, con aggiorn ... orizzontescuola.it

Istruzione adulti, indicazioni e tempistiche per le iscrizioni all’a.s. 2026/27: scadenza 1° giugno 2026 – NOTA MIMCon nota del 18 maggio 2026 il MIM fornisce indicazioni in merito alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti per l’a.s. 2026/2027.Come presentare domanda Gli adulti che intendono iscrivers ... tecnicadellascuola.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web