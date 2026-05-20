Iscrizioni CPIA 2026 2027 | nuove opportunità per tornare a studiare formarsi e costruire il futuro

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una nota ministeriale con le istruzioni per le iscrizioni ai corsi di istruzione degli adulti per l’anno scolastico 20262027. La comunicazione, datata 18 maggio 2026, fornisce dettagli sulle procedure e le modalità di accesso ai percorsi formativi rivolti agli adulti. Le iscrizioni rappresentano un’opportunità per riprendere gli studi, acquisire nuove competenze e prepararsi per il futuro. Le indicazioni operative sono state rese note per facilitare la partecipazione e l’organizzazione dei corsi.

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