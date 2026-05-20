Iscrizioni CPIA 2026 2027 | nuove opportunità per tornare a studiare formarsi e costruire il futuro
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una nota ministeriale con le istruzioni per le iscrizioni ai corsi di istruzione degli adulti per l’anno scolastico 20262027. La comunicazione, datata 18 maggio 2026, fornisce dettagli sulle procedure e le modalità di accesso ai percorsi formativi rivolti agli adulti. Le iscrizioni rappresentano un’opportunità per riprendere gli studi, acquisire nuove competenze e prepararsi per il futuro. Le indicazioni operative sono state rese note per facilitare la partecipazione e l’organizzazione dei corsi.
Con la Nota ministeriale prot. n. 1212 del 18 maggio 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le indicazioni operative per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti relativi all’anno scolastico 20262027. La Nota conferma il ruolo centrale dei CPIA – Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti – e delle scuole della rete territoriale nella promozione del diritto allo studio, dell’inclusione sociale e della formazione permanente. L’articolo illustra in modo semplice e divulgativo le principali novità, i percorsi disponibili, le modalità di iscrizione e le opportunità offerte agli adulti, ai giovani, alle famiglie e ai cittadini stranieri che desiderano intraprendere o riprendere un percorso formativo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Iscrizioni scuola 2026/2027: guida rapida
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