Iscriviti al canale Whatsapp di NapoliToday

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È possibile iscriversi al canale Whatsapp di NapoliToday, un servizio che consente di ricevere aggiornamenti e notizie attraverso messaggi unidirezionali. Su questa piattaforma, l’amministratore ha la possibilità di inviare comunicazioni a tutti gli iscritti senza ricevere risposte o commenti. La funzione dei “canali” di Whatsapp rappresenta un passo avanti nella diffusione di informazioni, usando uno strumento di messaggistica molto diffuso. La possibilità di iscriversi è aperta a tutti gli utenti interessati.

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