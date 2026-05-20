Iscriviti al canale Whatsapp di NapoliToday
È possibile iscriversi al canale Whatsapp di NapoliToday, un servizio che consente di ricevere aggiornamenti e notizie attraverso messaggi unidirezionali. Su questa piattaforma, l’amministratore ha la possibilità di inviare comunicazioni a tutti gli iscritti senza ricevere risposte o commenti. La funzione dei “canali” di Whatsapp rappresenta un passo avanti nella diffusione di informazioni, usando uno strumento di messaggistica molto diffuso. La possibilità di iscriversi è aperta a tutti gli utenti interessati.
Passo importante verso il futuro per l’informazione e per i social. Su Whatsapp ci sono i “canali” delle chat di comunicazione unidirezionali in cui solo l’amministratore può inviare i messaggi.Gli utenti tramite il nuovo canale potranno restare informati sulle notizie riguardanti Napoli e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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