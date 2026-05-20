Iris van Herpen | a New York una mostra con i suoi straordinari abiti scultura

Iris van Herpen: Sculpting the Senses, esposizione in calendario al Brooklyn Museum di New York dal 16 maggio al 6 dicembre, dà forma all’invisibile. Lo fa attraverso 140 capolavori Haute Couture della stilista olandese, che evocano acqua in movimento, tessuti impalpabili come l’aria e geometrie ispirate al cosmo. Skeleton, abito in poliammide stampato 3D della collezione Capriole (2011). Pioniera nell’uso della stampa 3D e di tecnologie avanzate, la designer, classe 1984, nei suoi capi indossati da star del calibro di Beyoncé e Lady Gaga, Sarah Jessica Parker e Zoë Kravitz, ha unito artigianalità e innovazione, ridefinendo i confini della moda. 🔗 Leggi su Amica.it

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Iris van Herpen | Fashion as Art at the Brooklyn Museum

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