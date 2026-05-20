Una conversazione telefonica tra l’ex presidente degli Stati Uniti e il primo ministro israeliano si è protratta per un lungo periodo, caratterizzata da momenti di forte tensione. Durante la telefonata, si è discusso delle recenti minacce dell’Iran di avviare un conflitto che potrebbe coinvolgere aree oltre la regione. La discussione ha evidenziato le preoccupazioni condivise riguardo alle azioni di Teheran e alle possibili ripercussioni sulla stabilità regionale. Nessun dettaglio sui contenuti specifici dell’incontro è stato reso pubblico.

Telefonata ad alta tensione tra Trump e Netanyahu mentre l’Iran minaccia un conflitto “oltre la regione”. Aumenta sempre di più il rischio di una nuova escalation globale Il presidente americanoDonald Trumpe il presidente israelianoBenjamin Netanyahuhanno avuto nella notte una lunga conversazione telefonica definita dai media israeliani “prolungata”, “drammatica” e “cruciale”. La telefonata arriva in un momento di massima tensione, mentre aumentano le indiscrezioni su una possibile ripresa delle operazioni militari contro Teheran. Durissima la reazione delleGuardie Rivoluzionarie iraniane, che hanno minacciato unallargamento del conflittoben oltre i confini regionali nel caso di nuovi attacchi da parte di Stati Uniti e Israele. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump e Netanyahu: una telefonata ‘lunga’ e ‘drammatica’

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Trump Tells Netanyahu His Preference Is to Reach Iran Deal

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