iran la guerra non ferma il patibolo del regime

In Iran, il regime utilizza le esecuzioni come strumento di repressione e controllo, spesso rendendo pubbliche le esecuzioni come forma di avvertimento. Le condanne a morte vengono eseguite in modo rapido e pubblico, senza trasparenza processuale, e rappresentano una pratica costante anche in periodi di tensione politica e sociale. Le fonti segnalano che le autorità continuano a portare avanti queste esecuzioni nonostante le proteste internazionali. Le immagini dei condannati vengono condivise o diffuse dai media ufficiali, senza commenti ufficiali sulle motivazioni.

Quando la morte diventa una confessione politica. Ci sono momenti in cui un potere rivela se stesso non attraverso i discorsi ufficiali, le parate, le dichiarazioni dei ministri o le formule solenni della giustizia di Stato, ma attraverso il corpo dei suoi condannati. È accaduto ancora in Iran, dove s ei uomini sono stati impiccati dopo un procedimento che, secondo l’opposizione democratica iraniana, aveva il sapore antico e sinistro della sentenza già scritta. Vahid Baniamerian, Babak Alipour, Abolhassan Montazar, Pouya Ghobadi, Akbar Daneshvarkar, Mohammad Taghav. Sei nomi, sei età diverse, sei vite spezzate. Non generali, non capi militari, non uomini di apparato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Riassunto della guerra con lIran: 29 marzo - Parte 1

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