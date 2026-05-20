Iran i Pasdaran | Se Usa e Israele attaccano estenderemo guerra oltre la regione
Le dichiarazioni dei Pasdaran iraniani minacciano di estendere il conflitto oltre i confini regionali in caso di attacco da parte di Stati Uniti o Israele. In un messaggio pubblico, hanno affermato che, se ci sarà un'aggressione contro l’Iran, la guerra si diffonderà più ampiamente e i loro attacchi saranno così devastanti da superare ogni aspettativa. Le parole sono state pronunciate in un contesto di tensioni crescenti tra le parti coinvolte.
Se l’aggressione contro l’Iran si ripeterà, la guerra regionale che è stata promessa si estenderà questa volta oltre la regione e i nostri colpi devastanti vi faranno precipitare in luoghi che non potete nemmeno immaginare“. È la minaccia dei Pasdaran in una dichiarazione pubblicata sul loro sito Sepah News e ripresa dai media di Teheran. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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