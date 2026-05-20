Iran i Pasdaran | Se Usa e Israele attaccano estenderemo guerra oltre la regione

Da lapresse.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dichiarazioni dei Pasdaran iraniani minacciano di estendere il conflitto oltre i confini regionali in caso di attacco da parte di Stati Uniti o Israele. In un messaggio pubblico, hanno affermato che, se ci sarà un'aggressione contro l’Iran, la guerra si diffonderà più ampiamente e i loro attacchi saranno così devastanti da superare ogni aspettativa. Le parole sono state pronunciate in un contesto di tensioni crescenti tra le parti coinvolte.

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Se l’aggressione contro l’Iran si ripeterà, la guerra regionale che è stata promessa si estenderà questa volta oltre la regione e i nostri colpi devastanti vi faranno precipitare in luoghi che non potete nemmeno immaginare“. È la minaccia dei Pasdaran in una dichiarazione pubblicata sul loro sito Sepah News e ripresa dai media di Teheran. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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