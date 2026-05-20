Iran ennesimo ultimatum di Donald La Nato studia l’intervento a Hormuz

Gli Stati Uniti hanno inviato un nuovo ultimatum all’Iran, chiedendo un accordo entro sette giorni. Nel frattempo, la NATO valuta un intervento nella regione di Hormuz, mentre la Casa Bianca ha sospeso un attacco precedentemente pianificato su richiesta di alcuni paesi arabi. La situazione si sta sviluppando rapidamente, con tensioni crescenti tra le parti coinvolte e un’attenzione internazionale rivolta alla strategia militare nella zona.

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Gli Stati Uniti hanno concesso all’Iran solo pochi giorni per tornare al tavolo delle trattative sul nucleare ed evitare una nuova escalation militare in Medio Oriente. A confermarlo è stato Donald Trump, spiegando che Teheran avrebbe tempo fino al fine settimana o all’inizio della prossima per trovare un accordo con Washington. Il presidente americano ha ribadito che gli Stati Uniti non accetteranno mai un Iran dotato di arma atomica. Trump ha dichiarato di sperare ancora in una soluzione diplomatica e il vicepresidente JD Vance ha sottolineato: «Riteniamo di aver fatto molti progressi con l'Iran». Ma Trump ha anche avvertito che Washington potrebbe essere costretta a lanciare nuovi attacchi contro la Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Iran, ennesimo ultimatum di Donald. La Nato studia l’intervento a Hormuz ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scadenza breve per l'ascalation finale o ennesimo fallimento di Trump Sullo stesso argomento Trump sfida la Nato: ultimatum militare per lo Stretto di HormuzDonald Trump ha lanciato una sfida aperta all’Alleanza Atlantica per ottenere un intervento militare nello Stretto di Hormuz, criticando duramente... Leggi anche: L’ennesimo ultimatum di Trump: “Intesa a breve o attacco l’Iran” L’ennesimo ultimatum di Trump: Intesa a breve o attacco l’IranIl presidente Usa: non possiamo permettere che Teheran abbia l’arma nucleare. Il regime minaccia di aprire nuovi fronti ma si cerca un accordo per la tregua ... quotidiano.net Escalation in Iran, ora la Nato pensa a una missione nello Stretto di HormuzMentre Trump minaccia l'Iran, la Nato pensa a una missione per agevolare la navigazione nello Stretto di Hormuz. lanotiziagiornale.it